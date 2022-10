Il pettine di Padre Pio donato alla chiesa Maria Santissima in Sant’Anna di Montemiletto Il pettine di Padre Pio donato alla chiesa di Maria Santissima in Sant’Anna di Montemiletto, ad Avellino. Domenica alle 17.30 la cerimonia ufficiale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il pettine di Padre Pio alla chiesa di Maria Santissima in Sant'Anna di Montemiletto, in provincia di Avellino. La donazione arriva dalla famiglia Colletti, originaria proprio del comune irpino ma residente a Pescara: il pettine era stato donato dallo stesso Padre Pio a Giovanni Colletti, suo avvocato personale. La cerimonia si terrà domenica 23 ottobre alle ore 17.30 presso la chiesa di Montemiletto, alla presenza di importanti cariche civili e religiose.

A presiedere la cerimonia sarà il parroco locale, don Umberto Oliva Zucaro, che riceverà personalmente il pettine. Ci saranno anche l'arcivescovo di Benevento (l'arcidiocesi sannita comprende la provincia di Benvento ma anche grosse aree di Molise e Irpinia, ricalcando l'originario territorio di epoca romana del Samnium su cui è nata, ndr) monsignor Felice Accrocca che celebrerà la Santa Messa e il sindaco Massimiliano Minichello.

Ci sarà ovviamente anche Domenico Colletti, oggi 82enne ed avvocato anche lui come il padre Giovanni che ebbe in regalo il pettine e che lo consegnerà personalmente al parroco don Umberto Oliva Zucaro della chiesa di Maria Santissima in Sant'Anna. Fu proprio il padre Giovanni Colletti a curare le cause relative all'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza", fortemente voluto da Padre Pio negli anni Cinquanta. Ci si aspetta una grande folla a Montemiletto domenica pomeriggio in occasione della cerimonia. E non è escluso che il pettine possa diventare una delle "reliquie" del Santo da Pietrelcina più gettonate dai suoi tanti devoti, vista anche la distanza non proprio proibitiva tra le due città, distanti appena 34 chilometri l'una dall'altra.