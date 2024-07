Il pavimento di una villa imperiale romana sul fondo del mare: “La magia di Baia sommersa”

Un pavimento in marmo di un'antica villa romana nel golfo di Bacoli: le immagini, spettacolari, sono state pubblicate dal sindaco Josi Gerardo della Ragione. Il grande pavimento, che si trova all'interno del parco archeologico sommerso di Baia, è ampio circa 250 metri quadri, ed è con ogni probabilità ciò che resta della sala di ricevimento della cosiddetta Villa con ingresso a protiro, un tempo facente parte dell'antica linea costiera, poi sprofondata in mare a causa del bradisismo e che oggi si trova a circa 8 metri dalla superficie.

Soddisfatto della scoperta e dei restauri il sindaco Josi Gerardo della Ragione:

Stupendo! È la magia di Baia Sommersa. Guardate i risultati dell’ultimo restauro in mare. Un pavimento in marmo di un’antica Villa d’epoca romana. Nella città imperiale adagiata sul fondale di Bacoli. Nel Parco Archeologico subacqueo più grande al mondo. Si tratta dell'opus sectile della sala di ricevimento della Villa con ingresso a protiro. Oltre 250 metri quadri, realizzati verso la fine dell'Impero romano: poco prima che il bradisismo portasse queste meraviglie, sul fondo del mare. Un lavoro molto impegnativo (e ancora in corso) per CSR Restauro Beni Culturali e Naumacos Underwater Archaeology and Technology. La cura di questi tesori sottomarini è stata qualificata come patrimonio Unesco. Queste sono le foto di Eduardo Ruspantini che mostrano la bellezza di Baiae. Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Insieme, per valorizzare la nostra terra. Insieme, per il turismo di qualità. Un passo alla volta.