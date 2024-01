Il patto per saltare la giornata di lavoro in Comune: un arresto e 12 denunciati ad Aversa Un arresto e dodici indagati, sono tutti dipendenti comunali del Comune di Aversa: si sarebbero assentati ripetutamente da lavoro, la scoperta della Finanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tredici dipendenti del Comune di Aversa sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza del capoluogo normanno per assenteismo. Per uno di loro sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per gli altri dodici il giudice per le indagini preliminari ha disposto il divieto di dimora ad Aversa. Sono tutti indagati, a vario titolo, per i reati di falsa attestazione di presenza in servizio e truffa aggravata ai danni dell'Ente Pubblico.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno fatto emergere un sorta di "patto" tra i lavoratori per apparire come regolarmente in ufficio quando invece venivano semplicemente "timbrati" i loro cartellini, aiutandosi l'un l'altro. In un'altro caso, invece, c'era chi si presentava fuori orario in ufficio ma segnando che nelle ore precedenti era in giro per presunti "servizi esterni" da fare proprio per conto del comune.

L'uomo arrestato, secondo quanto emerso dalle indagini, era solito arrivare in ufficio dopo le 10 del mattino, giustificando appunto la sua assenza perché impegnato in "inesistenti servizi da svolgere all'esterno per conto del Comune", spiega la guardia di Finanza, alterando così il sistema automatico di rilevamento delle presenze. Gli altri dodici, invece, erano di comune accordo per "scambiarsi" i cartellini l'un l'altro, in modo da coprirsi a vicenda quando non erano in ufficio. Le analisi di buste paga e tabulati da parte della Finanza ha di fatto chiuso il cerchio attorno agli indagati, raggiunti quest'oggi dalle rispettive ordinanze restrittive. Per il dipendente arrestato, sono stati sequestrati anche quasi 10mila euro, ritenuto il profitto del reato di truffa per il quale è indagato.