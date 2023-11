Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I in visita a Napoli: cerimonia nella Chiesa greco-ortodossa San Pietro e Paolo Il Patriarca di Costantinopoli accolto dai fedeli presso la Chiesa greco-ortodossa San Pietro e Paolo di via dei Greci.

Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I in visita a Napoli. L'Arcivescovo del rito greco-ortodosso, dal 1991 patriarca ecumenico di Costantinopoli, è stato accolto dai fedeli presso la Chiesa greco-ortodossa San Pietro e San Paolo di via dei Greci, ex via San Tommaso d'Aquino, nei pressi di via Medina, e presso la Confraternita dei Santi Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli. Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I dovrebbe incontrare nelle prossime ore anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

La cerimonia nella Chiesa Greco Ortodossa di San Pietro e San Paolo

Presenti alla cerimonia nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. tra gli altri, anche il Vescovo ortodosso di Napoli Giorgio, il Metropolita di Venezia, il Console onorario Thomasos, il Console di Cipro Kyprianou, il Presidente della comunità ellenica di Napoli, Michos Costa, i governatori della Confraternita dei Santi Pietro e Paolo, Costa Varvarigos, Sotiris Papadimitriou, le Autorità delle forze armate greche, il presidente di Archeoclub Antonio Arcudi, la rappresentante della famiglia Typaldos, Irene Typaldos, ed il consigliere comunale di Napoli Gennaro Demetrio Paipais, di padre greco e madre napoletana.

In passato il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli era già stato in visita a Napoli. Nel 2007, l'Università L'Orientale di Napoli gli aveva conferito la Laurea Honoris Causa in “Relazioni culturali e sociali del Mediterraneo”. La cerimonia si era tenuta presso Palazzo Du Mesnil. Il riconoscimento era arrivato in quanto il Patriarca Ecumenico è "considerato come una figura chiave dell'incontro tra le culture occidentali e orientali".