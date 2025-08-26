Il parroco espone la bandiera della Palestina sull’altare durante la messa: “Il popolo reclama libertà”

La bandiera della Palestina svetta sull'altare durante la messa della domenica. Siamo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nel borgo di Capocastello, a Mercogliano, nella provincia di Avellino, dove il parroco don Vitaliano Della Sala ha deciso di prendere posizione contro il genocidio del popolo palestinese in atto a Gaza. "La bandiera esposta in chiesa rappresenta un popolo, quello palestinese, che reclama la sua libertà: non ha nulla in comune con i terroristi di Hamas" ci ha tenuto a precisare don Vitaliano, che non è nuovo a iniziative del genere. Il parroco, ad esempio, aveva esposto la bandiera dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia, si era schierato contro le violenze in Iran e, ai tempi del G8 di Genova, in cui era parroco nella città ligure, è stato un riferimento del movimento "No Global".

"Certamente non sarà l'esposizione di una bandiera a cambiare il corso di una guerra che in Medio Oriente dura da troppi anni. Però bisogna ricordare che se il 7 Ottobre Israele ha pagato in modo atroce il terrorismo di Hamas, oggi quello stesso popolo fa pagare lo stesso prezzo a bambini, donne, anziani palestinesi che con Hamas non c'entrano niente" ha detto ancora il parroco di Mercogliano, che ha ribadito poi ancora una volta "Una cosa sia chiara, quella bandiera non rappresenta il terrorismo".