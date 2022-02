Il Parco Nazionale del Cilento è la terza meta preferita in Europa per chi ama l’aria aperta Il vasto parco nazionale del Salernitano si classifica al terzo posto in Europa e al tredicesimo al mondo nella speciale classifica delle mete preferite da chi ama l’aria aperta stilata da Trip Advisor.

A cura di Valerio Papadia

Non solo mare: il Cilento e, in generale, tutto il territorio che costituisce la parte meridionale della provincia di Salerno (e di conseguenza della Campania) è ricco di bellezze naturalistiche, che confluiscono nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e che, in queste ore, ha guadagnato il terzo posto in Europa tra le mete preferite da chi ama l'aria aperta, in una speciale classifica stilata da Trip Advisor, noto portale di recensioni di mete turistiche e attività ricettive, che si inserisce nell'ambito dei Travelers' Choice, i premi conferiti proprio dagli utenti. Il Parco Nazionale del Cilento ottiene un ottimo piazzamento anche per quanto riguarda la classifica mondiale delle destinazioni preferite da chi ama l'aria aperta, classificandosi al tredicesimo posto.

Ecco la descrizione che, su Trip Advisor, accompagna il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: