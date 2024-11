video suggerito

Il papà di Francesco Pio Maimone diventa giardiniere per il Comune di Napoli Antonio Maimone, papà di Francesco Pio, sarà impegnato in un progetto di riqualificazione dei giardini pubblici di Napoli con l'associazione 100x100Naples!, convenzionata con l'Ente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Antonio Maimone, papà di Francesco Pio – il pizzaiolo di 18 anni, ucciso a Napoli nel 2023, colpito al petto da una pallottola vagante, mentre era agli chalet di Mergellina – curerà i giardini e i parchi pubblici di Napoli. Antonio, infatti, è stato scelto da 100x100Naples!, l'associazione di mecenati che sta rifacendo gran parte di parchi e giardini su cui il Comune non riesce a intervenire, in base alla convenzione che l'associazione ha con il Municipio. Il papà di Francesco Pio, che stava vivendo un momento di difficoltà e la cui vicenda è stata presa a cuore dal Comune di Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, darà una mano per un importante progetto di riqualificazione cittadino.

L'annuncio è stato dato dalla stessa associazione: "Benvenuto ad Antonio, Marco e Vincenzo nel team del Verde di 100x100Naples! – si legge in un post dell'associazione 100x100Naples! – Oggi diamo il benvenuto ad Antonio Maimone, un uomo che porta con sé una forza e una dignità straordinarie. Antonio è il papà di Francesco Pio, vittima innocente della violenza che ha colpito la nostra città. La sua scelta di unirsi a noi come giardiniere è un gesto di speranza e di rinascita, un esempio di come si possa trasformare il dolore in impegno per un futuro migliore.Insieme a lui, accogliamo con entusiasmo Marco e Vincenzo, che portano energia e passione al nostro progetto di cura del verde urbano. Ognuno di loro rappresenta un tassello importante per la nostra missione: ridare bellezza e vita agli spazi di Napoli, restituendo a tutti i cittadini luoghi dove vivere e respirare. Il nostro lavoro è fatto di mani che si sporcano, di cuori che si aprono e di radici che crescono, proprio come la nostra città merita.Benvenuti a bordo, Antonio, Marco e Vincenzo!".

Francesco Pio Maimone, ucciso il 20 marzo a Mergellina