Il palo della luce sta per cadere, paura ai Colli Aminei: rimosso dai tecnici del Comune Alle prime ore di questa mattina, i tecnici del Comune di Napoli sono intervenuti in viale Colli Aminei per rimuovere un palo elettrico pericolante.

A cura di Valerio Papadia

Forse a cause del vento degli ultimi giorni, un palo dell'elettricità, un lampione, si è piegato pericolosamente, minacciando di cadere al suolo: è accaduto in viale Colli Aminei, zona collinare di Napoli. Alle prime luci di questa mattina, mercoledì 29 marzo, i tecnici del Comune di Napoli sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il lampione, che si era adagiato sulla rete aerea: i tecnici hanno dunque provveduto a rimuovere il palo della pubblica illuminazione.

Per consentire le operazioni, la circolazione automobilistica in viale Colli Aminei è stata temporaneamente deviata: dopo la rimozione del lampione, il traffico è tornato alla normalità.

Pali della luce pericolanti, i precedenti

I pali della pubblica illuminazione pericolanti possono provocare vere e proprie tragedie, come quella occorsa a Napoli il 27 dicembre del 2017: al Vomero, quartiere collinare della città, un ragazzo di 17 anni rimase gravemente ferito dopo essere stato colpito da un palo della luce, crollato improvvisamente al suolo.

Il ragazzino stava giocando con alcuni amici nel campetto di calcio gestito dall'associazione "Alberto Fenderico", alle spalle della chiesa di Santa Maria della Libera, quando è stato colpito dal lampione; soccorso dal 118, il 17enne venne trasportato in gravi condizioni nel più vicino ospedale.

Nel 2006, invece, la caduta di un palo dell'elettricità causò, purtroppo, la morte di una donna, Fabiola Di Capua, 37 anni. La giovane mamma stava percorrendo via Caracciolo, sul Lungomare di Napoli, con uno scooter quando venne colpita dal lampione.