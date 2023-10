Il pallone da calcio pesa troppo: era pieno di droga e cellulari, sequestro in carcere

Il peso del pallone da calcio, spedito a un detenuto, era sospetto: e così, gli agenti della Polizia Penitenziaria, hanno scoperto all'interno droga e cellulari. L'episodio nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino, dove i poliziotti hanno sequestrato hashish, telefoni e relativi caricabatterie, per un peso complessivo di 300 grammi: la sostanza stupefacente e i cellulari erano stati occultati in un pallone da calcio.

La denuncia arriva dall'Osapp, sindacato di Polizia Penitenziaria. Il segretario regionale Vincenzo Palmieri ha dichiarato:

Questa mattina, durante la scrupolosa sorveglianza del Poliziotto addetto alla Sala Regia della Casa di Reclusione, è stata individuata la sospetta presenza di un pallone in una zona dell’intercinta, distante dal Campo Sportivo ma adiacente alla strada pubblica. L’intuito e i sospetti si sono rivelati fondati, poiché la Polizia Penitenziaria, con il supporto della Sorveglianza Generale in servizio, è intervenuta sul posto e ha recuperato il pallone, che si è rivelato sorprendentemente pesante. Non appena è stato aperto, sono stati rinvenuti tre telefoni cellulari di tipo smartphone, insieme a relativi accessori per la ricarica, oltre a tre panetti di hashish, per un totale di 300 grammi