Il Napoli regala magliette ai politici, il consigliere Simeone rifiuta: “Prima paga i debiti” Il consigliere regionale Nino Simeone rifiuta la maglia regalo del Calcio Napoli: “Prima sistemi la sua posizione debitoria col Comune”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il consigliere Nino Simeone con il pacco inviato dal Calcio Napoli

Un dono di regalo rispedito al mittente. Questo quello che è successo a Napoli, dopo che la società aveva spedito magliette personalizzate a diversi politici locali, tra consiglieri comunali e regionali. Ma Nino Simeone, già consigliere a Palazzo San Giacomo e oggi in giunta regionale, ha rispedito il pacco al mittente. Motivo? I conti "non a posto" tra il Comune di Napoli e la società guidata da Aurelio De Laurentiis, che si trascinano in un contenzioso che dura da anni.

Il pacco di Natale per i consiglieri

Nel pacco di Natale del Calcio Napoli, che Simeone ha anche mostrato, c'era una maglietta personalizzata con il suo nome: Gaetano Simeone, curiosamente stesso cognome dell'attaccante argentino che milita nel Napoli, Giovanni Simeone, seppure ovviamente tra i due non vi sia alcune legame di parentela. Un pacco inviato, con i propri nomi, anche ad altri consiglieri. Ma che Simeone, come già fatto in passato, ha rispedito al mittente.

Simeone: "Prima metta a posto la posizione debitoria"

"Lo rimando indietro per un motivo oggettivo", ha spiegato Nino Simeone, "perché io sto ancora aspettando di avere la certezza che sia stata messa a posto la posizione debitoria del Calcio Napoli con il comune di Napoli stesso". Un gesto che Simeone ripete da anni, "sperando che questo sia l'anno buono per risolvere questa faccenda debitoria", che ha definito come "una brutta pagina che dobbiamo chiudere", ha concluso Nino Simeone in un video che ha pubblicato sui social poco dopo l'annuncio di voler restituire il pacco al mittente.

Leggi anche Reti sulle Torri Aragonesi a Napoli contro gli scarichi di rifiuti