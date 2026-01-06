napoli
Il mercato delle armi fantasma: senza matricola, assemblate con pezzi diversi per essere irrintracciabili

Pistole automatiche e semiautomatiche, senza matricola né altri segni identificativi, sequestrate nel Napoletano dai carabinieri. Trovate in un sacco a Sant’Antonio Abate.
A cura di Redazione Napoli
Le armi sequestrate dai carabinieri
Le chiamano armi fantasma. Pistole soprattutto, senza alcuna matricola identificativa, nemmeno abrasa, assemblate da mani esperte. Cos'hanno in più rispetto alle altre: sono irrintracciabili, se non con un esame balistico dei proiettili, quando hanno già compiuto la loro "missione".

Le hanno trovate i carabinieri a Sant'Antonio Abate, nel Napoletano, zona dei monti Lattari: lì i militari hanno rinvenuto uno zaino abbandonato in un terreno. All’interno pistole non risultano registrate e sono modificate, armi prive di identificazione, assemblate o adattate a partire da componenti reperibili anche attraverso canali non ufficiali. Secondo quanto accertato, sono funzionanti.

Nel corso dell'intervento i militari hanno sequestrato cinque pistole semiautomatiche, tutte senza matricola, oltre a caricatori e munizioni. In particolare, nello zaino erano presenti cinque pistole di piccolo e medio calibro, otto caricatori e 273 proiettili di vario calibro, compresi calibri comunemente utilizzati in ambito militare.

Le armi e il munizionamento saranno sottoposti ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in precedenti episodi di criminalità. Le indagini sono in corso per risalire alla provenienza del materiale e ai destinatari.

Cronaca
