Il marito la lascia, lei lo accoltella alla gola e fugge: arrestata Arrestata una 42enne incensurata a Giugliano: ha ferito alla gola l’ex compagno, “reo” di averla lasciata. Deve rispondere di tentato omicidio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha accoltellato l'ex compagno alla gola, fortunatamente soltanto ferendolo, per poi scappare: il tutto al termine di un litigio tra i due scatenato dalla decisione dell'uomo di mettere fine alla loro relazione. La donna è stata rintracciata dai carabinieri ed arrestata, mentre l'uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate, ma se la caverà con due settimane di prognosi. La vicenda è accaduta questa mattina, a Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero avuto un forte litigio a via Pigna, nella cittadina giuglianese, dovuto al fatto che la donna, 42enne incensurata del posto, non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione. Ad un certo punto, la donna ha preso un oggetto contundente e, usandolo come arma da taglio, lo ha usato per colpire alla gola l'ex compagno, un 50enne anche lui del posto e altrettanto incensurato, per poi fuggire.

L'uomo è stato portato dai sanitari del 118 all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per le ferite riportate, e contestualmente sono stati allertati i carabinieri locali attorno alle 7.30 dal personale del nosocomio giuglianese. Dopo le immediate ricerche, la donna è stata trovata nella sua abitazione e dichiarata in arresto per tentato omicidio, e quindi portata quindi in un carcere femminile in attesa delle decisioni dell'attività giudiziaria. L'ex compagno se la caverà con 15 giorni di prognosi per una ferita lacero contusa alla gola. L'arma non è stata, invece, ancora ritrovata. Proseguono le indagini per recuperare l'arma utilizzata dalla donna per ferire l'ex compagno.