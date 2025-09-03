Il ladro arriva a Sorrento con la Circum e ruba nelle auto di corrieri e Ncc: arrestato 42enne

Raffica di furti, ad agosto, ai danni di autisti e corrieri a Sorrento. Un 42enne è stato arrestato in flagranza per il furto a un’autista Ncc; proseguono le indagini dei carabinieri per stabilire se l’uomo sia responsabile anche degli altri episodi.

Immagine di repertorio

Un exploit di furti ai danni di autisti Ncc e corrieri quello osservato a Sorrento nello scorso mese di agosto. Sono circa 8 gli episodi segnalati alle forze dell'ordine nella zona centrale della città: smartphone, borse, portafogli spariti dalle auto in pochi minuti. Le indagini per fare luce sugli episodi, affidate ai carabinieri della compagnia e della stazione di Sorrento, hanno permesso di accertare come tutti i furti avessero elementi in comune, facendo presumere l'esistenza di un unico autore: come ricostruito dai militari dell'Arma, il ladro arrivava a Sorrento utilizzando i treni della Circumvesuviana o gli altri mezzi di trasporto dell'Eav, per poi andare via con le stesse modalità.

L'attività investigativa ha portato all'individuazione e all'arresto di un uomo quando, tra il 22 e il 23 agosto, un'autista Ncc si è presentata dai carabinieri per denunciare il furto del borsello, contenente le carte di credito, che qualcuno stava utilizzando per prelevare denaro da uno sportello automatico. Una gazzella ha raggiunto tempestivamente il posto: i carabinieri hanno così bloccato un uomo. Si tratta di Salvatore Napoli, 42enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine: l'uomo è stato trovato in possesso di 5 carte di credito e di 900 euro, prelevati fraudolentemente poco prima. Pertanto, l'uomo è stato arrestato in flagranza per l'ultimo episodio; proseguono le indagini per stabilire se sia responsabile anche degli altri furti avvenuti a Sorrento nell'ultimo mese ai danni di autisti Ncc e corrieri.