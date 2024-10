video suggerito

Il giudice anti-camorra Aldo Policastro è il nuovo Procuratore Generale di Napoli: insediamento il 21 ottobre Aldo Policastro, magistrato anti-camorra, già in forza alla Direzione Distrettuale Antimafia, e attuale Procuratore di Benevento, assumerà l'incarico di Procuratore Generale di Corte d'Appello di Napoli il 21 ottobre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aldo Policastro è il nuovo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli. Originario di San Cipriano d'Aversa, nel Casertano, 66 anni, magistrato anti-camorra di grande esperienza (già in forza alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli) e attuale Procuratore della Repubblica di Benevento, Policastro è stato eletto lo scorso luglio dal plenum Csm. La cerimonia di insediamento nel nuovo incarico è prevista per lunedì 21 ottobre 2024 a mezzogiorno presso la Sala Arengario del Palazzo di Giustizia "Alessandro Criscuolo", al Centro Direzionale di Napoli, con la partecipazione delle autorità civili e militari.

Policastro, da magistrato anti-camorra a nuovo Pg di Napoli

Policastro prenderà le redini da Antonio Gialanella, attuale Procuratore Generale facente funzioni e avvocato generale. L'incarico di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli era stato rivestito in precedenza da Luigi Riello fino a luglio 2023, quando è andato in pensione. Policastro è stato eletto dal plenum del Csm nella riunione del 24 luglio scorso, nell'ultima convocazione prima della pausa estiva. Al magistrato che è finora ha guidato la Procura della Repubblica di Benevento sono andati 16 voti, contro gli 11 assegnati ad Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Aldo Policastro ha una grande esperienza nelle indagini contro la camorra. Nella sua lunga carriera ha, infatti, condotto numerose inchieste, quando era sostituto nella Direzione distrettuale antimafia di Napoli negli anni tra il 1996 e il 2003, è stato anche sostituto della procura generale della Cassazione dal 2011 al 2017. In magistratura dal 1986, torna a Napoli dopo circa 21 anni, dopo aver lavorato nel capoluogo per 16 anni (dal 1987 al 2003). Nel 2017 è arrivato al vertice della Procura di Benevento, sostituendo il procuratore aggiunto Giovanni Conzo (2015-2017), che aveva a sua volta sostituito Giuseppe Maddalena, andato in pensione.