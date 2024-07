video suggerito

Il generale La Gala torna a Napoli: guiderà la Legione Carabinieri Campania Passaggio di testimone ai vertici dei carabinieri nella caserma Salvo d'Acquisto: il generale La Gala subentra a Jannece, che andrà a Roma come Sottocapo di Stato Maggiore.

A cura di Nico Falco

Da sinistra: i generali La Gala, Minicucci e Jannece

"Ascolto, trasparenza, programmazione e competenza": li ha elencati, definendoli i pilastri che caratterizzeranno il suo incarico, il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Campania; la cerimonia di insediamento si è svolta ieri, 10 luglio, nella caserma Salvo d'Acquisto, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden", Marco Minicucci, che ha suggellato il passaggio di testimone col generale di Divisione Antonio Jannece.

Il generale Iannece è rimasto in carica per 3 anni, gestendo il delicato periodo del post Covid; il nuovo incarico lo vedrà a Roma, come Sottocapo di Stato Maggiore. Nel suo discorso di commiato ha sottolineato:

Nel corso del mio incarico ho avuto la possibilità di affrontare sfide importanti, ma ho trovato sempre ispirazione e spinta nella dedizione di ciascuno di voi. Porto con me le esperienze vissute e gli insegnamenti di questi anni, convinto che continueremo a migliorare.

Per La Gala si tratta di un ritorno: a Napoli aveva già ricoperto il ruolo di Comandante Provinciale dei Carabinieri, tra il 2019 e il 2021. Dopo aver ricordato la sua precedente esperienza in città, ha aggiunto:

Un’attenzione particolare dobbiamo sempre rivolgerla alle categorie più vulnerabili, agli anziani e ai giovani, per sedimentare l’immagine dell’uniforme “amica”, indossata dai “Carabinieri della gente”, come ci ha definito in passato il papa Francesco, volendo sottolineare quel vincolo con i cittadini fondato su solidarietà, fiducia e dedizione al bene comune. Sarò al Vostro fianco per sostenervi nelle difficoltà, assolvendo ai miei compiti con assoluta dedizione, entusiasmo, passione, determinazione e senza risparmio di energie, impostando il mio lavoro su 4 pilastri: ascolto, trasparenza, programmazione e competenza. Rivolgendomi ai miei carabinieri: inizio questa nuova esperienza con la volontà di contribuire con tutti voi, uomini e donne, a voler continuare a incrementare la fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dell’Istituzione, affinché trovino in noi il sicuro punto di riferimento a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà per poter segnalare e denunciare tutte le situazioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza di questa splendida Regione.