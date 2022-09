Il figlio scivola in montagna, il padre precipita per salvarlo: portato per 1 km a braccia per il maltempo l’incidente sul monte Polveracchio, in provincia di Salerno. Il ferito salvato dagli alpini, ma a causa del maltempo non è potuto intervenire l’elicottero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vanno insieme sui monti Picentini a caccia di funghi, ma il figlio scivola e il padre per salvarlo precipita, ferendosi e procurandosi diverse fratture. Subito scatta l'allarme, ma a causa dell'improvviso maltempo i soccorsi non possono intervenire con l'elicottero. Per cui è necessario trasportare il ferito a braccia in barella per un chilometro. È accaduto ieri, mercoledì 31 agosto 2022, verso le 13,30, ma l'intervento è terminato solo in tarda serata. La centrale operativa 118 di Salerno ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania per un ferito sul monte Polveracchio.

L’uomo, originario di Eboli, si era recato sul monte alla ricerca di funghi con il figlio. Il giovane è scivolato e il padre, nel tentativo di aiutarlo, è caduto rovinosamente procurandosi vari traumi agli arti superiori e torace. In contemporanea alla partenza d CNSAS, è decollato anche l’elisoccorso 118 di Salerno che ha provveduto a sbarcare con non poche difficoltà l’equipaggio composto da tecnico, medico e infermiere nella fitta vegetazione. L’uomo è stato stabilizzato ed imbarellato dai sanitari e costantemente assistito, data l’importanza dei traumi subiti.

Purtroppo, le condizioni meteo sono mutate rapidamente e non è stato possibile effettuare il recupero del ferito attraverso il verricello dell’elicottero. La squadra terrestre del CNSAS ha quindi raggiunto il luogo e ha iniziato a movimentare la barella per riportare a vale il ferito, effettuando una lunga calata di circa 1000 metri. Nonostante il sopraggiungere del buio, le operazioni di recupero dell’infortunato non si sono fermate e, dopo ben 4 ore di manovre, la barella è giunta su una strada sterrata nei pressi di Acerno, dove è stata presa in carico dall’ambulanza 118.

Le operazioni sono state facilitate da alcuni conoscitori dei luoghi che hanno contribuito con i propri mezzi fuoristrada a spostare il personale del CNSAS. Valido anche il supporto da parte del Soccorso montano di Giffoni Vale Piana (SA) che hanno affiancato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.