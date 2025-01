video suggerito

Il figlio di 15 anni è gay, il padre lo minaccia di morte e lo picchia con una chiave inglese Napoli, orribile vicenda di omofobia: il padre vuole convincere il figlio a cambiare orientamento sessuale a suon di botte e minacce. Il 15enne collocato in struttura d’accoglienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il padre ha 48 anni, il figlio ne ha 15: il pieno dell'età adolescenziale, nella quale si forma il carattere ed emergono gusti, preferenza, vita futura di un ragazzino che si appresta a diventare uomo. È quella l'età in cui emergono anche le preferenze sessuali delle persone ed è un fatto delicato ma assolutamente normale: un genitore deve soltanto mettersi in condizione d'ascolto e di supporto dei figli. Non sempre però accade e purtroppo ci sono in casi in cui i figli che fanno emergere la loro omosessualità vengono ripudiati dalle famiglie. Sono storie ancora frequenti nell'Italia del 2025. Anche per questo le associazioni lgbtq+ offrono alloggi e supporti nei casi più estremi.

Una brutta storia del genere è accaduta a Napoli, quartiere Poggioreale. La notizia arriva dai carabinieri e ciò significa che purtroppo è diventata una vicenda di cronaca. Il genitore è finito in manette per maltrattamenti ai danni del figlio minorenne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Poggioreale, il conflitto tra padre e figlio riguarderebbe appunto l'orientamento sessuale di quest'ultimo: il giovane aveva dichiarato di essere gay, il genitore si era infuriato. E così l'uomo, evidentemente convinto di poter cambiare le preferenze sessuali del figlio con botte e terrore l'avrebbe minacciato di morte via Whatsapp, mentre era a scuola.

Da quanto emerso, il quindicenne, nei giorni scorsi, sarebbe stato anche aggredito con una chiave meccanica. Le lesioni riportate al volto, al collo e alle gambe, sono state ritenute guaribili in 3 giorni. L’uomo è stato arrestato in flagranza differita, tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

Il 15enne collocato in una struttura d'accoglienza dal Comune

Come accade in questi casi al fatto di cronaca si associa il lavoro delle politiche sociali. L'assessorato al Welfare del Comune di Napoli, guidato da Luca Trapanese, ha attivato gli assistenti sociali e ora il giovane oggetto di violenze psicologiche e materiali da parte del genitore è stato collocato in una struttura d'accoglienza per minori.