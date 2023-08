Il dramma di Francesco, il papà eroe morto per salvare i figli dall’annegamento in mare Il dramma di Francesco Giordano, sforzo sovraumano per riportare a riva i figli, in difficoltà fra le onde. Arrivato esanime sulla battigia, per lui nulla da fare.

A cura di Redazione Napoli

Un anno orribile sul fronte delle morti per annegamento in mare sulle coste italiane. L'ultima tragica vicenda è quella di ieri sulla spiaggia libera di lido Lago, località di Battipaglia, in piana del Sele, provincia di Salerno: lì ha cessato di vivere Francesco Giordano, 49 anni, morto annegato. L'uomo era con la famiglia per una giornata di tranquillità, anche se col vento e il mare un po' alto. I figli di Giordano – uno di 19 l'altro di 12 anni – erano in acqua quando hanno iniziato ad avere difficoltà nel ritorno a riva. Il padre non ha perso tempo: si è tuffato cercando di riportarli a riva. Nel panico si getta in acqua anche la moglie di Francesco, madre dei due ragazzi.

Il suo è stato uno sforzo sovraumano misto a paura. Che gli è probabilmente purtroppo costato la vita. Tutto si è consumato in pochi drammatici minuti: arrivano 6 bagnini richiamati dalle urla, in servizio negli stabilimenti intorno. Riportano a riva tutti e poi cercano di rianimare Francesco Giordano. Ma non c'è nulla da fare: medici e paramedici appurano il decesso; la polizia ascolta i testimoni in spiaggia. Giordano era residente a Lucca per lavoro, non sarà effettuata autopsia e i funerali si terranno nelle prossime ore.