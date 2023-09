Il cuscino a forma di cuore appeso al muro è troppo pesante: dentro ci sono pistole e proiettili La scoperta è stata effettuata dai carabinieri in un negozio a Giugliano, nella provincia di Napoli. Durante la perquisizione sequestrati anche droga e contanti.

A cura di Valerio Papadia

Un cuscino a forma di cuore, appeso in bagno. Quello che a prima vista poteva sembrare un regalo romantico nascondeva in realtà ben altro: all'interno della fodera del guanciale, i carabinieri hanno trovato pistole e munizioni. La scoperta è stata effettuata a Giugliano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri della Sezione Operativa della locale compagnia hanno deciso di controllare Rosario Iacomino, 43enne di Melio sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, che stava lavorando nel negozio di famiglia in via Danubio.

Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 1.905 euro in banconote di piccolo taglio: i militari dell'Arma hanno così deciso di estendere la perquisizione anche al negozio trovando, all'interno del bagno, una busta contenente 555 grammi di crack. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri, sempre nel bagno dell'esercizio commerciale, un cuscino a forma di cuore appeso al muro: nella fodera erano nascosti una pistola semiautomatica lanciarazzi calibro 22 priva di matricola, una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso e 11 proiettili calibro 7,65.

Iacomino, già noto alle forze dell'ordine, dopo le operazioni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per detenzione illegale di arma comune da sparo: il 43enne è ora in attesa di giudizio.