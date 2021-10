Il consigliere anti-movida finisce su centinaia di volantini in strada. “Intimidazione, denuncio” Decine di volantini con la faccia di Gennaro Esposito, il neo-consigliere comunale eletto con la lista Manfredi Sindaco, sotto casa sua. Esposito è l’avvocato, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina, impegnato nella lotta alla movida violenta e molesta a Napoli. “Non sono stato io – dice a Fanpage.it – presenterò denuncia”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Decine di volantini con la faccia di Gennaro Esposito, il neo-consigliere comunale eletto con la lista Manfredi Sindaco, sotto casa sua. Esposito è l'avvocato, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina, che ha fatto della lotta contro la movida violenta e molesta a Napoli la sua battaglia negli ultimi anni. I manifesti abusivi sono stati attaccati stanotte sotto la sua abitazione. Sopra compare il suo volto con un segnale di divieto di sosta. I volantini sono stati esposti anche sui parabrezza delle auto parcheggiate. Mentre sui social è iniziata già una campagna denigratoria: “Così inaugura la nuova legalità sul marciapiede il nuovo consigliere”, si legge in un post. “Non sono stato io – commenta Gennaro Esposito a Fanpage.it – presenterò denuncia”.

Quando ha visto i manifesti per la prima volta?

“Sono apparsi stanotte. Li hanno attaccato al muro sotto casa mia”.

Che ne pensa, è una intimidazione?

Non lo so come interpretarli. Ma la ritengo una illegittima invasione della mia privacy con la diffusione di una cosa che non so cosa voglia rappresentare. Ma dai commenti che vedo su Facebook sembra essere stata fatta con l'intento di screditarmi. Per questo presenterò denuncia alle autorità”.

Gennaro Esposito era già stato in consiglio comunale, nella prima consiliatura De Magistris, dove aveva fatto parte del gruppo Ricostruzione Democratica, assieme a Carlo Iannello e Simona Molisso. Col tempo però è diventato sempre più critico nei confronti dell'amministrazione arancione, passando alla fine all'opposizione. Rimasto fuori dal consiglio alle precedenti amministrative del 2016 è quindi rientrato con l'ultima tornata elettorale, raccogliendo 1.321 preferenze. In questi anni ha animato il comitato per la vivibilità a Napoli, con una rete ramificata in tutt'Italia, organizzando decine di manifestazioni contro la movida fracassona e violenta nelle principali piazze del by night, da piazza Bellini, a via Coroglio, a via Aniello Falcone, ai Quartieri Spagnoli.