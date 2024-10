video suggerito

Il concorso unico OSS Operatori Socio Sanitari in Regione Campania nel 2025 In Campania concorso unico regionale per operatori socio-sanitari (Oss): ecco cosa prevede la delibera della Regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è una grossa novità nell'ambito dei concorsi per Oss, operatori socio-sanitari ospedalieri. La Regione Campania ha dato il via libera ad un concorso unico regionale, per titoli ed esami. Obiettivo: assumere operatori socio-sanitari a tempo indeterminato. Per far ciò – e la cosa sta generando proteste con le varie cooperative convenzionate – la Regione ha bloccato/revocato tutti gli altri concorsi banditi per il medesimo profilo, esclusi quelli in cui sia già stata espletata almeno una prova concorsuale.

Questa nuova procedura vede l'Asl Napoli 1 Centro azienda capofila per l’Area 1, di cui fanno parte l’Asl Napoli 2 Nord, l’Asl Napoli 3 Sud, l’Azienda ospedaliera Cardarelli, l’Azienda ospedaliera Colli, l’Irccs Pascale, l’Azienda ospedaliera Santobono, l’Azienda ospedfaliera universitaria Federico II e l’Azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli. Asl Napoli 1 Centro e Asl Salerno nominate capofila rispettivamente per l’Area 1 e l’Area 2.

È prevista una riserva di posti fino al 50% per il personale con specifici requisiti di esperienza e continuità di servizio. Le graduatorie del concorso sono destinate a regolare le assunzioni future, con una disposizione che impedisce l’indizione di altri concorsi nel medesimo profilo per la durata della sua vigenza.

La delibera