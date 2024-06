video suggerito

Il commento di Vincenzo De Luca sulle Elezioni Europee 2024 Vincenzo De Luca: “La battaglia per la tutela del Sud prosegue con maggiore forza”. Il figlio Piero elogia la segretaria Pd Elly Schlein: “Impegno generoso in campagna elettorale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vincenzo De Luca è convinto che i risultati del voto sulle Elezioni Europee in Campania vadano a suo vantaggio: «Nel voto meridionale – l'area di governo è minoritaria. La battaglia contro l'Autonomia Differenziata e contro il blocco dei fondi di coesione, il peso dell'area di sofferenza sociale, il voto giovanile, hanno lanciato un segnale forte sul piano nazionale». Il presidente della Regione Campania è esponente del Partito Democratico ed ma a questo giro non ha praticamente fatto campagna elettorale, almeno pubblicamente, evidenziando la rottura profonda con la segreteria nazionale guidata da Elly Schlein. Il motivo è semplice: De Luca vorrebbe una nuova ricandidatura, non possibile secondo la legge regionale, anche se egli è convinto di avere invece chance per riprovarci ancora nel 2025. Il Pd, invece, spinge per un nuovo candidato.

«La battaglia per la tutela del Sud prosegue con maggiore forza» ribadisce il governatore che col governo è in guerra aperta: lo scontro è totale. In primis con Giorgia Meloni , culminato con la vicenda della «stronza» a Caivano, poi col ministro Raffaele Fitto sui fondi Coesione e Sviluppo e infine con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, papabile candidato del centrodestra per le Elezioni Regionali 2025 in Campania.

Mentre De Luca padre tiene la spada ben sguainata contro tutto e tutti, compreso il suo partito, il figlio Piero De Luca, capogruppo Pd Camera in Commissione Politiche Ue, verga una nota di appoggio a Schlein:

Leggi anche Come Giorgia Meloni ha stravinto le Elezioni Europee

Il risultato elettorale è il frutto di un impegno generoso della segretaria Elly Schlein, casa per casa, piazza per piazza, e di una campagna seria, concreta, di squadra, fatta dai nostri candidati e dai tanti militanti su tutti i territori, parlando dei problemi reali del Paese da affrontare in Italia e in Europa nei prossimi anni. Il Partito Democratico si conferma prima forza politica di opposizione e questo ci affida la responsabilità di continuare a lavorare con sforzo unitario per costruire un'alternativa di governo alla destra. Rileviamo con orgoglio anche il risultato del Sud e della Campania, che ci vede prima forza politica. È un segnale positivo, che invia anche un messaggio di forte opposizione del Mezzogiorno alle politiche e alla proposta di riforma sull'Autonomia differenziata che il Governo sta portando avanti.