Il cinghiale entra nel giardino, famiglia resta bloccata in casa per la paura Un cinghiale è stato catturato, con trappole specifiche, nel centro abitato Variano Paternora (Caserta), dove si era spinto presumibilmente alla ricerca di cibo.

A cura di Nico Falco

Il cinghiale catturato a Vairano Paternora (Caserta)

Quel cinghiale era riuscito a entrare nel giardino dell'abitazione e da lì pareva non voler più allontanarsi. E la famiglia era rimasta così bloccata in casa, intimorita per un'eventuale aggressione. A sbloccare la situazione ci hanno pensato i carabinieri, che hanno attivato gli uffici competenti e l'animale è stato così catturato, usando trappole specifiche studiate per non causare lesioni. È successo a Variano Paternora, in provincia di Caserta.

L'operazione è scattata quando un uomo residente nella frazione Marzanello ha chiamato i carabinieri forestali del Nucleo di Vairano Paternora per chiedere aiuto: un cinghiale, proveniente dalle ampie aree boschive ai margini della strada, probabilmente alla ricerca di cibo si era spinto fino al centro abitato e aveva deciso di piazzarsi nel suo giardino. Qualsiasi tentativo di allontanarlo si era rivelato inutile e nemmeno attendere era servito. Così i militari hanno interessato gli uffici competenti della Regione Campania, sia del Settore Provinciale di Caserta, sia del Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).

Per catturare il cinghiale sono stati posizionati nel giardino dei chiusini, ovvero trappole costituite da strutture amovibili per la cattura selettiva, studiate in modo da non causare danni all'animale, dotate di un meccanismo che aziona la chiusura simultanea di due porte a ghigliottina; non appena il cinghiale è salito sulla pedana il suo peso ha fatto scattare la trappola ed è stato quindi possibile trasportarlo lontano dal centro abitato, eliminando il pericolo sia per la famiglia sia per gli altri residenti della zona.