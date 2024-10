video suggerito

Il Cimitero Monumentale di Napoli chiude per infiltrazioni: “Stop per rischi igienico-sanitari” Chiude il Cimitero Monumentale di Napoli: “Copiosa perdita idrica”. Operai al lavoro per le riparazioni. Resta aperto cimitero nuovissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Cimitero Monumentale di Poggioreale a Napoli chiuso da oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, e a tempo indefinito per infiltrazioni, a quanto apprende Fanpage.it. La decisione "urgentissima" è stata assunta nella giornata di ieri. Resta attivo, invece, il Cimitero Nuovissimo, dove si potranno continuare a portare urne cinerarie e feretri nell'attesa delle riparazioni. Il problema per il cimitero monumentale sembra riguardi una "copiosa perdita idrica" all'altezza del varco 3. Per questo si è resa necessaria l'interruzione dell'erogazione dell'acqua in tutto il cimitero monumentale. Da qui, la necessità di chiudere al pubblico per provvedere alle dovute manutenzioni.

La nota degli uffici: "Chiusura urgente"

Nella nota urgentissima dei tecnici si legge:

Si comunica che, a decorrere dalla data del 09/10/2024 e sino a nuova disposizione dello scrivente, il cimitero Monumentale non sarà accessibile in quanto, in prossimità del varco 3, è stata riscontrata una copiosa perdita idrica. Tale evento improvviso, difatti, richiederà una riparazione delle tubazioni di adduzione e la conseguente disalimentazione della fornitura idrica per l'intero cimitero Monumentale, con le prevedibili ripercussioni di natura igienico sanitaria che tale interruzione comporta. Ne consegue, pertanto, la chiusura, in via prudenziale, del predetto cimitero.

E conclude:

E' consentito esclusivamente l'accesso alla sala deposito dell'ipogeo comunale – Cimitero Nuovissimo – delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria. E' consentito, infine, l'accesso alle maestranze della Società Edison e alle ditte di manutenzione edile aggiudicatarie degli appalti inerenti alle aree cimiteriali ove ciò si rendesse necessario.