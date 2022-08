Il centro di Caserta senz’acqua oggi fino alle 20,30: si è rotta una conduttura

Il Comune: guasto su condotta di distribuzione idrica in via Gallicola. Interessate molte strade del centro di Caserta.

Il centro di Caserta senz'acqua fino alle 20,30 oggi, giovedì 11 agosto 2022, a causa della rottura di una conduttura. Ad annunciarlo è il Comune di Caserta, con una nota, che ha ricevuto la segnalazione di guasto da Italgas Acqua. Sono numerose le strade che saranno interessate dal disservizio, che arriva oggi, in una giornata particolarmente calda ed afosa, cosa che rischia di acuire i disagi della popolazione, soprattutto quella più fragile di anziani e bambini. Le squadre di operai e tecnici, ad ogni modo, sono già all'opera per riparare il guasto nel più breve tempo possibile e ripristinare, quindi, la corretta erogazione idrica agli utenti.

Il Comune di Caserta ha spiegato che l'interruzione dell'erogazione dell'acqua dai rubinetti partirà attorno alle ore 14,00 di oggi, per concludersi attorno alle 20,30. Molte famiglie, quindi, potrebbero restare senz'acqua per oltre 6 ore, nella parte più calda della giornata. Di seguito la nota dell'ente:

Interruzione fornitura idrica causa guasto su condotta di distribuzione idrica. Vi informiamo che a causa di un guasto ad una condotta idrica alla via Gallicola angolo viale Beneduce a partire dalle ore 14:00 del giorno 11/08/2022 e fino alle ore 20:30 del 11/08/2022, sarà sospesa per urgenti ed improrogabili lavori di manutenzione l’erogazione idrica. Per tale motivazione e più specificatamente, la mancanza totale della fornitura idrica interesserà Via Eleuterio Ruggiero e traverse, Viale Medaglie d’Oro, Via Unità Italiana e traverse, Viale Beneduce e traverse, oltre una grossa zona del centro cittadino.