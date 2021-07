Il cavallo di ritorno anche sul monopattino: ragazzo rapinato e minacciato in piazza Garibaldi Due ventenni sono stati arrestati dalla Polfer all’esterno della Stazione Centrale di Napoli, in piazza Garibaldi: avevano rapinato un ragazzo del monopattino e avevano chiesto del denaro per la restituzione, nel più classico dei cavalli di ritorno. Le manette il 27 luglio, durante l’operazione “Stazioni sicure”, che in Campania ha visto impiegati 90 operatori nelle principali stazioni.

A cura di Nico Falco

La Polfer di Napoli ha arrestato due ventenni napoletani, accusati di rapina ed estorsione: avevano sottratto il monopattino a un ragazzo e, dopo avergli estorto una somma di denaro in cambio della restituzione, hanno preteso che consegnasse loro altri soldi. Il giovane, però, si è rivolto alle forze dell'ordine, che hanno individuato e bloccato la coppia. L'episodio è avvenuto in piazza Garibaldi, durante i controlli messi in campo ieri, 27 luglio, nell'ambito dell'operazione "Stazioni sicure".

La vittima, che era all'esterno della stazione centrale di Napoli in monopattino, era stata presa di mira dai due criminali che dopo averla bloccata le avevano sottratto il monopattino. Per riaverlo indietro, le avevano detto, avrebbe dovuto pagare. Il classico "cavallo di ritorno", insomma, che non risparmia nemmeno il due ruote che negli scorsi mesi sta diventando sempre più diffuso. Il giovane ha dato ai criminali quello che aveva nelle tasche, soltanto pochi euro, ma non era abbastanza. Così si è allontanato con la scusa di dover andare al bancomat per prelevare, ma ha fermato una pattuglia della Polfer e ha raccontato quello che stava accadendo. I criminali sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

L'operazione "Stazioni sicure", disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria su scala nazionale, ha visto impegnati 90 operatori del Compartimento Polfer per la Campania, col supporto dell'Unità cinofila della Questura, per controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza; nel bilancio conclusivo, 2 arrestati, 2 denunciati, 1.179 persone denunciate e 3 contravvenzioni elevate. I controlli sono stati svolti in collaborazione col personale del Presidio di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato, che attraverso l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia hanno monitorato con i flussi dei viaggiatori.