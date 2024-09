video suggerito

“Il Castello delle Cerimonie” torna in tv: da venerdì 6 settembre le puntate della nuova stagione Nuova stagione de “Il Castello delle Cerimonie”: le nuove puntate su Real Time, ma cresce l’attesa sulle decisioni della Cassazione per le vicende giudiziarie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna in tv il Castello delle Cerimonie: il programma tornerà in onda con le nuove puntate a partire da venerdì 6 settembre su Real Time, il canale sul quale va in onda il programma dal 2014 a questa parte. C'è grande curiosità nel pubblico, anche per le vicende giudiziarie che hanno riguardato il Grand Hotel sul quale "pesa" un prossimo giudizio della Cassazione al riguardo. Ma che il programma sarebbe andato regolarmente in onda era stato già annunciato nei mesi scorsi, anche perché l'hotel è rimasto regolarmente aperto ed ha continuato a tenere ricevimenti. L'annuncio della ripresa della trasmissione, già comunque ampiamente preannunciato nelle scorse settimane, è arrivato in queste ore anche dal Grand Hotel La Sonrisa stesso.

Il destino dell'hotel La Sonrisa

La parola finale per il destino del Grand Hotel La Sonrisa arriverà dopo la pronuncia della Cassazione per poi passare al Comune di Sant'Antonio Abate, che dovrà decidere cosa farne. Impossibile, allo stato attuale, delinearne il futuro: tutte le ipotesi, infatti, presentano pro e contro non di poco conto, come la sorte dei 150 lavoratori in caso di chiusura, nonché di tutto il microcosmo economico che gravita attorno alla struttura, il costo di una eventuale demolizione che andrebbe ad impattare interamente sull'Amministrazione Comunale, una possibile sanatoria e quindi l'utilizzo per finalità sociali, e via dicendo. E naturalmente, anche che fine farà la storica trasmissione di Real Time, che è legata per ovvi motivi proprio alla straordinaria location di Sant'Antonio Abate. Insomma, tutto ancora da decidere, nonostante siano passati sette mesi dalla confisca.