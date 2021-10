Il casertano Mario Ferrante è Alfiere del Lavoro: è fra i migliori studenti d’Italia del 2021 Mario Ferrante, 19enne della provincia di Caserta, è stato insignito dell’onorificenza di Alfiere del Lavoro da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica per essere uno tra i 25 migliori diplomati alla scuola superiore d’Italia nel 2021. Intervistato da Fanpage.it, il 19enne ha raccontato che per lui lo studio è «un porto sicuro nel quale approdare» nei momenti di sconforto.

A cura di Federica Grieco

«Per me lo studio è catartico: è una fonte di consolazione, è un porto sicuro nel quale approdare quando mi sento triste, perché so che può fare la differenza». A parlare a Fanpage.it è Mario Ferrante, 19enne di San Potito Sannitico, comune in provincia di Caserta, insignito dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essere uno tra i venticinque migliori studenti diplomati alla scuola secondaria superiore del 2021.

Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta lo scorso martedì 26 ottobre, Mario racconta di essersi sentito incredulo: «Mi sentivo quasi fuori luogo, perché pochi giorni fa non mi sarei mai aspettato una cosa del genere: non pensavo qua in provincia di essere eletto io tra le varie candidature». Una candidatura presentata dal preside del suo istituto e che Mario non credeva avrebbe portato ad un tale risultato.

«Questo premio significa che il merito viene effettivamente premiato»

«Avevo ricevuto diverse telefonate – spiega Mario – però inizialmente non ho risposto, perché in genere non lo faccio con i numeri sconosciuti. Poi sono venuto a sapere, tramite il liceo, che in realtà cercavano me. Dopo una telefonata per la conferma dei dati personali, quando mi hanno confermato tramite messaggio che la cerimonia si sarebbe tenuta il 26, mi sono emozionato». Ex studente, con tutti 10 e un solo 9 al secondo anno, del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Piedimonte Matese, sempre in provincia di Caserta, Mario racconta che questo riconoscimento ha per lui un significato molto particolare.

«È sicuramente la premiazione del mio percorso scolastico – racconta il 19enne – però significa anzitutto che le istituzioni ci sono e che il merito viene effettivamente premiato. Questo premio mi spinge a rappresentare tutti quegli studenti che affrontano le difficoltà, che a volte sono scoraggiati perché credono di non farcela e invece con il tempo, e con il sacrificio, scoprono che tutto torna».

Alla domanda «Qual è il segreto per raggiungere un tale risultato», Mario risponde, umile, che l'ingrediente fondamentale è la passione. «Dietro tutti i sacrifici ci deve essere per forza la passione, poi l'amore per la cultura e la determinazione – spiega il 19enne – che mi hanno portato a raggiungere questo premio, che non è un punto di traguardo, ma un inizio perché lì adesso ho appena cominciato l'università». Mario ora frequenta la facoltà di Fisica all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. «Da grande vorrei diventare un fisico. Mi piacerebbe soprattutto andare nella ricerca, perché amo studiare e aggiornarmi. Però non mi dispiacerebbe anche l'insegnamento: trasmettere la conoscenza agli altri è bellissimo».

Come si diventa Alfiere del Lavoro

La candidatura per essere insigniti dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro viene inoltrata dai presidi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. I venticinque studenti sono scelti fra i migliori indicati: non può essercene più di uno per ogni scuola e più di uno per ciascuna provincia.

I requisiti necessari per poter aspirare ad essere uno tra i migliori venticinque studenti d'Italia sono: una votazione minima di 9 su 10 alla licenza media, almeno una media di 8 su 10 per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore e una votazione di 100 su 100 all'esame di Stato. Per il 2021, i dirigenti scolastici hanno segnalato 3.015 studenti, di cui 2.789 con i requisiti richiesti. Tra questi emerge un numero molto maggiore di donne, pari a 1.755 donne, contro i 1.034 uomini.