Il cantiere è sotto sequestro, ma lui continua i lavori e picchia i carabinieri: 57enne arrestato nel Napoletano

Nonostante i sigilli, l’uomo ha proseguito i lavori: quando i carabinieri sono intervenuti per interromperlo, il 57enne li ha aggrediti ed è stato arrestato. La vicenda da Monte di Procida, in provincia di Napoli.

Immagine di repertorio

Il cantiere dell'abitazione che stava costruendo era già stato sequestrato, ma lui, incurante dei sigilli, non soltanto ha proseguito i lavori, ma ha anche aggredito i carabinieri quando questi sono intervenuti per fermarlo. È accaduto a Monte di Procida, cittadina dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, dove un uomo di 57 anni è stato arrestato.

Nei mesi scorsi, il cantiere messo in piedi dall'uomo per costruire un'abitazione privata è risultato abusivo e, pertanto, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che hanno circondato l'area con il tradizionale nastro rosso e bianco utilizzato dall'Arma, mentre il 57enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Incurante del provvedimento, però, l'uomo ha ripreso i lavori, attirando l'attenzione dei carabinieri della locale stazione.

E così, i militari si sono presentati davanti alla sua abitazione per chiedere contezza del suo comportamento e interrompere nuovamente i lavori abusivi. Alla vista dei carabinieri, il 57enne li ha aggrediti, spintonati e insultati: per lui è scattato così l'arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo è stato così sottoposto agli arresti domiciliari – ovviamente in un'abitazione diversa da quella che stava costruendo abusivamente – ed è in attesa di giudizio.