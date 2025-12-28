Il canestro crolla durante Napoli-Cantù: sospesa per 40 minuti la partita di basket al PalaBarbuto

Il canestro crollato durante la partita tra Napoli e Cantù al PalaBarbuto

Un curioso fuoriprogramma è andato in scena questa sera, domenica 28 dicembre, durante la partita tra il Napoli Basketball e la Pallacanestro Cantù, ancora in corso di svolgimento all'Alcott Arena, il palazzetto dello sport di Fuorigrotta – conosciuto anche come PalaBarbuto – in cui gli azzurri del basket giocano le gare casalinghe: all'inizio del secondo quarto della partita, valevole per la Lega Basket Serie A, il canestro si è sganciato dalla sua sede ed è crollato al suolo. L'incidente si è verificato in seguito a un'azione di gioco: Grant Basile, giovane talento italoamericano della squadra lombarda, è andato a schiacciare al ferro, provocando il successivo crollo del canestro. L'incidente, per fortuna, non ha avuto conseguenze né per Basile né per gli altri giocatori che, in quel momento, si trovavano sotto il canestro.

La partita è stata sospesa a lungo per sostituire il canestro

Il canestro sostituito

Dopo lo spavento e l'incredulità provocate dall'incidente tra i giocatori in campo e tra gli spettatori sugli spalti del PalaBarbuto, si sono poi vissuti momenti concitati, di tensione, ma anche di imbarazzo, dal momento che il match è stato sospeso a lungo per sostituire in canestro, impresa che inizialmente si è rivelata più difficile del previsto. Dopo circa 40 minuti, però, il canestro incidentato è stato sostituito con uno nuovo e la partita è ricominciata; al momento in cui si scrive, il match tra Napoli e Cantù è ancora in corso, le due squadre sono all'intervallo e gli azzurri conducono per 51 a 40.