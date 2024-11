Il cane che aspetta ogni giorno il padrone nel cimitero di Castel Volturno: il video finisce in Rete A Castel Volturno, un cane torna tutti i giorni al cimitero alla “ricerca” del suo padrone. E il video diventa virale su Tik Tok e in Rete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un cane che, ogni giorno, arriva nel cimitero di Castel Volturno e attende il ritorno del suo padrone tra le bare dei defunti. Il tutto immortalato da un telefonino, con le immagini diffuse in Rete e subito diventate virali. Una storia particolare, quella che arriva dalla provincia di Caserta, e che ricorda in parte quella di Hachiko e di altri cani che, anche dopo la morte dei propri padroni, dimostrano una fedeltà ed un attaccamento che va oltre ogni barriera.

Nel suo caso, il cane non torna sulla tomba dei propri padroni, ma si aggira per le varie lapidi del cimitero di Castel Volturno alla ricerca di chi lo aveva allevato: l'ex guardiano del cimitero. La storia, rimbalzata in Rete, è quella di un cane che è stato cresciuto proprio là, nel cimitero locale, dall'allora guardiano. E che anche ora che lui non c'è, torna sempre sul posto dove è cresciuto, nell'attesa che lui riappaia. In tanti su Tik Tok e gli altri social media sono rimasti stupiti di fronte a questa fedeltà. "Molto più fedele di tanti esseri umani", "Questo sì che è amore", e così via. Tante frasi, tutte a celebrare l'incredibile affetto di questo cane per il suo padrone.

E c'è anche chi ora propone di costruirgli una cuccia. "Non potrà restare sempre all'aperto ora che arriva l'inverno", sottolineano nei commenti al video. E in tanti si sono detti disponibili a portare coperte ed altri materiali per consentire al cane di restare all'interno del cimitero in tutta sicurezza. Una storia, insomma, che scalda i cuori e dimostra ancora una volta come il legame tra i quattrozampe e gli umani sappia essere profondo ed eterno.