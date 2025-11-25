Il candidato dei tiktoker non ce la fa: Di Fenza, solo 1.200 voti, flop per Rita De Crescenzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha ottenuto appena 1.207 preferenze nella lista di Forza Italia, circoscrizione Napoli, dove il più votato ne ha 16mila. Parliamo di Pasquale Di Fenza, il geometra che dunque non sarà più consigliere regionale della Campania. Una inchiesta di Fanpage aveva mostrato le sue "relazioni pericolose" con esponenti dei clan di Marano, ma lui imperterrito aveva continuato a spingere sulla candidatura, cercando l'appoggio dei tiktoker napoletani più in vista.

Per Pasquale Di Fenza sono scesi in campo, è il caso di usare questo termine, la controversa tiktoker Rita De Crescenzo (che non è riuscita a votarlo, perché cancellata dalle liste elettorali) e un altro tiktoker finito agli onori della cronaca per una inchiesta della Guardia di Finanza, il commerciante di elettrodomestici Angelo Napolitano (Napolitano Store). Ne è venuta fuori una campagna elettorale trash, fra battutacce, allusioni e insulti, nel silenzio dei vertici di Forza Italia. Alla fine, come si suol dire, gli elettori hanno parlato. E lo hanno fatto chiaramente.