“Rita De Crescenzo non ha potuto votare alle Regionali, risulta cancellata dagli elenchi”: la denuncia di Borrelli

Come ha reso noto il deputato Borrelli, la tiktoker napoletana non è riuscita a votare alle Regionali in Campania in quanto non risulta più negli elenchi.

Rita De Crescenzo

Le settimane che hanno preceduto la tornata elettorale in Campania – i cui cittadini sono chiamati alle urne oggi e domani – che porterà ad eleggere il nuovo presidente della Regione, sono state movimentate, come spesso accade. La campagna elettorale di Pasquale Di Fenza, consigliere uscente e nuovamente candidato al Consiglio regionale con Forza Italia, a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli, è stata sicuramente movimentata: oltre a essere finito al centro di una inchiesta di Fanpage.it, Di Fenza ha ricevuto il costante sostegno di due tiktoker napoletani molto controversi come Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, che si erano resi protagonisti, lo scorso agosto, di balletti in compagnia proprio di Di Fenza, nel suo ufficio al Consiglio regionale al Centro Direzionale.

Dopo il sostegno alla causa di Pasquale Di Fenza, dunque, indovinare la preferenza dei due tiktoker potrebbe essere scontato. Il voto è segreto, è vero, ma pur volendo per un attimo dimenticarsi di questa sacrosanta certezza, si apprende, come rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che Rita De Crescenzo, il suo voto, non ha potuto proprio esprimerlo. Borrelli racconta che alla tiktoker, recatasi al suo seggio al Pallonetto di Santa Lucia, non è stato permesso di votare, in quanto risulterebbe cancellata dalle liste elettorali.

"È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto. Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile. Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda" ha dichiarato il deputato Borrelli.