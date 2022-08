Il cameriere massacrato a Ischia rischia un occhio. La famiglia: “Non ha importunato lui la cliente” Rischia un occhio il cameriere dell’hotel President di Ischia aggredito domenica scorsa. La famiglia: “Non è stato lui ad importunare la cliente ma un collega”.

A cura di Nico Falco

Rischia di perdere un occhio Boris Boffelli, il cameriere di 49 anni che, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, è stato brutalmente aggredito da due clienti nell'hotel President di Ischia. L'uomo è ancora ricoverato all'Ospedale del Mare in gravi condizioni, gli investigatori non hanno ancora potuto ascoltarlo. I familiari, però, parlano di scambio di persona: ad importunare una cliente, scatenando così la violenta reazione, non sarebbe stato il 49enne ma un suo collega.

Cameriere picchiato ad Ischia, rischia di perdere un occhio

L'aggressione risale al tardo pomeriggio del 21 agosto. Boffelli era stato picchiato da due napoletani di 35 e 37 anni, colpito anche al volto e preso a bottigliate in testa. Soccorso, era stato trasportato in elicottero nell'ospedale Napoletano dove per lui i medici avevano stilato una prognosi di 45 giorni e nelle scorse ore è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ad un occhio. I due assalitori erano stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Ischia per lesioni gravissime ed erano stati proposti per il foglio di via dall'isola.

La famiglia: "È stato un collega a importunare la cliente"

Nel corso delle indagini i militari avevano ricostruito il retroscena dell'aggressore: sembrerebbe che il 49enne avesse poco prima rivolto un apprezzamento non gradito ad una donna, ospite dell'hotel insieme ad un'amica e ai due uomini; la cliente l'avrebbe riferito al compagno e sarebbe nata la violenta discussione sfociata nel pestaggio. Per i familiari di Boffelli, però, si sarebbe trattato di un errore di persona: ad importunare la cliente non sarebbe stato il 49enne, tra l'altro sposato e padre di due figlie, ma un suo collega, un altro cameriere, e i due avrebbero sbagliato obiettivo del raid punitivo.