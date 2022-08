Cameriere massacrato a Ischia, due denunciati: “Picchiato per apprezzamento a una cliente” Un cameriere di un hotel di Ischia è stato brutalmente picchiato da due clienti: sarebbe stato punito per un apprezzamento a una cliente.

A cura di Nico Falco

Sarebbe bastato un apprezzamento a una cliente per scatenare la furia. Ricostruzione ancora in corso, ma ci sarebbe questo dietro la brutale aggressione a un cameriere di 49 anni di un hotel di Ischia (Napoli), picchiato e preso a bottigliate in testa da due uomini e finito d'urgenza in sala operatoria con una prognosi di 45 giorni. La denuncia è scattata per un 35enne e di un 37enne, entrambi del centro storico di Napoli, che erano in vacanza con le compagne sull'isola del Golfo.

L'aggressione è avvenuta all'interno dell'hotel President nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto; sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ischia. La vittima era in condizioni molto gravi: soccorsa dai sanitari, è stata trasportata immediatamente in elicottero a Napoli, dove è stata ricoverata all'Ospedale del Mare e sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza al volto. I due responsabili sono stati identificati dai militari; sono stati denunciati per lesioni gravissime e per loro è stato proposto il foglio di via obbligatorio.

Nel corso delle indagini i militari, ascoltando le testimonianze, hanno ricostruito l'antefatto: l'aggressione sarebbe scattata in seguito ad un apprezzamento, evidentemente ritenuto inopportuno, che il cameriere avrebbe rivolto a una cliente dell'hotel mentre serviva le due coppie; a quel punto sarebbe iniziata la discussione che avrebbe coinvolto il compagno della donna e l'altro uomo e che sarebbe subito degenerata in aggressione. La versione resta ancora al vaglio degli investigatori: le condizioni del 49enne non hanno fino ad ora consentito di ascoltarlo.