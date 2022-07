Il caldo forte si ferma. Dopo 20 giorni infernali in Campania temperature accettabili Fine del caldo africano con l’arrivo di aria più respirabile e il crollo delle temperature finora a livelli insostenibili. Una buona notizia per chi soffre l’afa.

A cura di Redazione Meteo

Gli ultimi giorni in Campania sono stati infernali: venti giorni da bollino rosso, con ondate di calore e temperatura percepita che nelle ore di punta ha toccato i 40 gradi fra sole e afa. Ora abbiamo la risposta alla domanda che si stanno facendo tutti, ovvero quando finirà il caldo forte a Napoli. L'anticiclone africano che viene soprannominato Caronte ha perso potenza consentendo l’ingresso di aria polare, in rapida discesa dal Mare del Nord. Il divario tra le temperature degli ultimi giorni, 40-42°C africani, e i valori previsti nel prossimo weekend, sui 25-27°C, conferma una sensibile discesa termica anche di 15°C, anche qualche punto in più.

Un’ottima notizia, la fine del caldo africano con l’arrivo di masse d’aria decisamente più respirabili: il rovescio della medaglia potrebbe essere il modo in cui passiamo dall’Africa al Polare, ci saranno temporali che localmente potranno risultare intensi. Lorenzo Tedici, meteorologo del IlMeteo.it, conferma infatti nelle prossime 48 ore il ribaltone: tra domani e venerdì la nostra penisola «si vestirà di Primavera», con temperature decisamente gradevoli.

Durerà? Non è ancora possibile stabilirlo. Occhio alla Spagna: da lì un nuovo anticiclone africano potrebbe spostarsi verso di noi. In sintesi: mercoledì discreto, arrivo di aria polare giovedì, venerdì ancora instabile al centrosud adriatico e a tratti tirrenico, ed infine un weekend di bel tempo e fresco.