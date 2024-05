video suggerito

Il cagnolino cade nel fiume e rischia di annegare: salvato dai vigili del fuoco L’animale, mentre passeggiava con la sua padrona, è caduto nel fiume Ofanto, nella provincia di Avellino: tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno tratto in salvo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una disavventura per una ragazza e il suo cane che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine. La giovane stava passeggiando con il suo cagnolino quando, improvvisamente, l'animale è caduto nel fiume Ofanto, nella provincia di Avellino: il quadrupede non è riuscito più a risalire e ha rischiato di annegare.

Immediata è stata la richiesta di aiuto della giovane al 115: sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, che hanno recuperato l'animale e lo hanno tratto così in salvo, restituendolo alla sua padrona, che ha ringraziato i pompieri tra le lacrime di gioia per aver potuto riabbracciare il suo cagnolino.

Non sono rari gli interventi di questo tipo operati dai vigili del fuoco: spesso, gli operatori si trovano a dover intervenire per salvare animali in difficoltà. Soltanto il mese scorso, ad esempio, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti per salvare la vita a un cane, caduto nel canale della Diga di Suio, nel territorio di Sessa Aurunca. L'animale ha rischiato di essere trascinato via dalla corrente: sono stati i suoi guaiti ad attirare l'attenzione e a permettere l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno tratto in salvo.