Il cadavere di un uomo in un sacco di plastica trovato in un campo nel Napoletano L’agghiacciante scoperta è stata effettuata nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, a Scisciano, nella provincia di Napoli: indagini in corso da parte dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una macabra scoperta è stata effettuata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, a Scisciano, nella provincia di Napoli: il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un sacco di plastica, abbandonato in fondo agricolo in via Molino. Il cadavere, da quanto si apprende, è in parziale stato di decomposizione, quindi è presumibile che si trovasse lì da parecchio tempo. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno dato il via alle indagini per determinare l'identità della vittima, che risulta ancora sconosciuta, e per comprendere la matrice dell'evento che lo ha coinvolto e le cause della morte. Sul posto si è recato anche il magistrato di turno della Procura di Nola, che coordina le indagini. Da un primo esame esterno del cadavere non risulterebbero ferite evidenti o segni di lesioni, ma bisognerà comunque aspettare che si svolga l'autopsia e che arrivino i risultati per fare piena luce sul macabro ritrovamento, per il momento avvolto dal mistero.

Meno di due mesi fa, sul lungomare di Napoli invece, venne ritrovato il cadavere di un uomo di 33 anni, originario del Marocco: il corpo fu ritrovato sugli scogli, nei pressi del consolato degli Stati Uniti, da un passante. Ancora poco chiaro cosa sia accaduto all'uomo: al momento del ritrovamento aveva una corda intorno al collo.