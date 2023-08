Il cadavere di un uomo di 38 anni trovato in un pozzo: orrore in provincia di Avellino Il macabro ritrovamento nella notte a Mirabella Eclano, nella provincia di Avellino: sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo del 38enne. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

È avvolto dal mistero quanto accaduto questa notte a Mirabella Eclano, piccolo centro nella provincia di Avellino: per cause che sono ancora in corso di accertamento, il cadavere di un uomo di 38 anni è stato recuperato in un pozzo profondo circa 10 metri. Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti in un terreno in contrada Passo di Mirabella per il recupero del cadavere del 38enne; il pozzo si trova a circa 100 metri dall'abitazione della vittima.

Indagano i carabinieri: la salma portata in obitorio per l'autopsia

Sul posto, dalla sede centrale di Avellino, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che, insieme ai colleghi di Grottaminarda, si sono calati nel pozzo e hanno recuperato il cadavere del 38enne. La salma è stata affidata ai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.

Sul macabro ritrovamento di questa notte indagano i carabinieri di Mirabella Eclano, che sono intervenuti anche loro sul posto e hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.