Il bar in piazza del Gesù ha le sedie sdraio del mare davanti a Santa Chiara: rimosse dalla Polizia locale Le sedie sdraio del mare davanti alla Chiesa di Santa Chiara in piazza del Gesù. Poi rimosse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il bar in piazza del Gesù a Napoli ha l'ombrellone con le sedie sdraio del mare, come in spiaggia. Il caso singolare in pieno centro storico Unesco e a due passi dall'ufficio informazioni turistiche del Comune di Napoli ha suscitato la curiosità di molti cittadini. Il Municipio ha elaborato un apposito piano per i dehors, con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, che prevede anche delle regole estetiche per tavolini, sedie e ombrelloni di ristoranti, bar e caffetterie, non ancora in vigore. Al momento le installazioni sono possibili grazie alla deroga Covid19 per le occupazioni di suolo. Le sedie sdraio, comparse ieri mattina, domenica 9 giugno 2024, sono state poi fatte rimuovere dalla Polizia Locale.

Le sedie sdraio rimosse

La denuncia del comitato Portosalvo

Sulle barricate il Comitato Santa Maria di Portosalvo, con Antonio Pariante, che commenta: "Il fenomeno dei tavolini di bar e ristoranti sta dilagando. Ormai non c'è più limite. Perfino le sedie a sdraio del mare si usano". Mentre il consigliere comunale Gennaro Esposito, commenta: "La proposta di delibera al consiglio non è ancora entrata in vigore. quella proposta prevede anche il tipo di sedie, il colore da utilizzare. Dovrebbe essere la Soprintendenza a dire che in adiacenza della chiesa di Santa Chiara non possono mettere queste installazioni".

Muscarà: “Mancano solo piscina gonfiabile e lettini"

Sulla vicenda interviene la consigliera regionale Marì Muscarà:

“Dopo aver permesso di occupare a Bar e ristoranti tutti gli spazi pubblici possibili con gazebo e tavolini senza alcun criterio e con un regolamento degno dello spessore di questa Giunta, dove non si può con il gazebo arrivano anche le sdraio. Assurdo vedere a piazza del Gesù, nel cuore del centro storico della grande Capitale del Mezzogiorno, Napoli, queste scene. Manca solo una piscina gonfiabile e qualche lettino. Eppure, siamo a 2 metri dal Monastero di Santachiara, sotto la Chiesa del Gesù Nuovo e di fronte all’Obelisco dell’Immacolata. Una città d’arte come la nostra non può vedere questa roba”.