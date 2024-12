video suggerito

Il bar ha già chiuso, uomo pretende di usare il bagno e accoltella un dipendente: 28enne ferito a Napoli L’aggressione nella serata di ieri, 24 dicembre, in pieno centro a Napoli: indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una Vigilia di Natale da dimenticare, ma per fortuna senza conseguenze troppo gravi, per un 28enne napoletano che, proprio ieri, 24 dicembre, è stato accoltellato alla fine del suo turno di lavoro. Stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri, che indagano sull'aggressione, intorno alle ore 22 di ieri, il 28enne, che lavora in un bar in via Santa Maria di Costantinopoli, in pieno centro a Napoli, mentre si apprestava ad abbassare la saracinesca per chiudere l'attività commerciale sarebbe stato avvicinato da un uomo, che pretendeva di utilizzare il bagno. Al rifiuto del barista, lo sconosciuto lo avrebbe colpito con un oggetto tagliente, per poi darsi alla fuga.

Il 28enne in ospedale: le sue condizioni non sono gravi

Il giovane si è recato con mezzi propri al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i sanitari gli hanno riscontrato una ferita alla coscia sinistra. Nel nosocomio del centro cittadino sono intervenuti anche i militari dell'Arma, che hanno raccolto la testimonianza del giovane barista e avviato le indagini per identificare il responsabile dell'aggressione ai suoi danni.