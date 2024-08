video suggerito

Il bar del centro storico di Napoli che in 4 anni ha avuto 65 giorni di chiusura incassa un’altra sospensione Mezzo mese di chiusura per un bar in zona Decumani in cui si sono verificati gravi episodi. La stessa struttura aveva incassato nel corso degli ultimi anni 65 giorni di sospensione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Il tema non è il bar, ma quello che succede lì davanti o intorno. Per questo motivo il Questore di Napoli Maurizio Agricola, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar del centro storico. Si tratta dell'ennesimo provvedimento per la stessa attività commerciale che , tra il 2020 ed il 2024, già destinataria di altre sospensioni della licenza da parte del Questore per un totale di 65 giorni di chiusura. E ora incassa un altro mezzo mese di stop.

Motivo? Nella notte dello scorso 29 luglio, gli agenti del commissariato Montecalvario erano intervenuti presso l'ospedale Pellegrini poiché, presso il Pronto Soccorso, era giunto un uomo con ferite d’arma da taglio. A seguito delle attività investigative, gli agenti avevano in realtà accertato che, nella stessa serata, il ferito era stato coinvolto in una lite, scaturita dai soliti «futili motivi», iniziata all’interno dell’esercizio in questione e proseguita poi all’esterno. «Il provvedimento, eseguito nella giornata di ieri, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini», spiega una nota di via Medina.