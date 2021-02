Al Teatro San Carlo va in scena il balletto sulle musiche delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi: l'appuntamento è rigorosamente in streaming per le norme anti contagio da Coronavirus. Il Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, con coreografie di Giuseppe Picone, sarà dunque protagonista dello spettacolo con le musiche dal vivo dell'Orchestra del Teatro San Carlo. Coreografia studiata ad hoc da Giuseppe Picone per far sì che resti in vigore il distanziamento sociale anche tra i ballerini.

Prezzi e orari dello spettacolo

Lo spettacolo andrà in onda su Facebook e sarà possibile vederlo dalle 20 di oggi venerdì 12 febbraio e fino alle 23 di lunedì 15 febbraio. Su MyMovies, invece, lo spettacolo proseguirà fino alle 23.59 del 28 febbraio. Il prezzo è di 2,29 euro per il singolo spettacolo, mentre l'abbonamento streaming per i tre spettacoli del mese (che saranno disponibili solo su MyMovies).

Come acquistare il biglietto de "Le quattro stagioni" di Vivaldi

Per acquistare il biglietto su Facebook, basterà collegarsi alla pagina dell'evento (disponibile sulla pagina del Teatro San Carlo) e cliccare su "acquista": bisognerà ovviamente inserire dati di una carta prepagata, Paypal o carta di credito. Lo streaming sarà disponibile sulla medesima pagina dell'evento: video che sarà disponibile on demand fino alla scadenza della programmazione (lunedì 15 febbaio alle 23), e si consiglia l'utilizzo di Google Chrome come browser.

Per acquistare il biglietto su MyMovies, basterà accedere al sito, selezionare l'evento, e procedere analogamente all'acquisto. Terminata la transizione, bisognerà quindi cliccare sull'accesso ricevuto e sul tasto "prenota" che apparire sulla foto dell'evento per "riservare" il proprio posto nella sala virtuale. Sarà inoltre possibile acquistare (in entrambi i casi) il biglietto come regalo per conto terzi: il procedimento sarà identico e basterà inoltrare il codice streaming ricevuto via streaming alla persona alla quale si vorrà regalare.