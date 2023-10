Il 34enne Carmelo Caputo scomparso ad Ascea, ricerche su monti e boschi con i droni Proseguono le ricerche sui monti, nei boschi e nelle campagne della zona di Velia di Ascea anche con l’ausilio di droni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Proseguono senza sosta le ricerche di Carmelo Caputo, il 34enne originario di Ceraso e residente ad Ascea, in provincia di Salerno, scomparso la scorsa settimana. Dopo la denuncia di scomparsa, presentata dai familiari, sono partite subito le operazioni per ritrovarlo, che vedono la partecipazione di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino. Le ricerche stanno proseguendo in queste ore anche sui monti, nei boschi e nelle campagne della zona di Velia di Ascea. Ieri, personale del CNSAS, il Soccorso alpino e speleologico della Campania, su attivazione della Prefettura di Salerno, ha supportato i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per la ricerca del 34enne.

Le ricerche sui monti anche con i droni e gli elicotteri

Le ricerche vanno avanti da giorni, sia per terra che per aria, con l'ausilio di elicotteri e droni. Ieri, il personale terrestre del Soccorso Alpino, dotato anche di un A.P.R., un tipo di drone, ha ispezionato sia di giorno che di notte alcune zone di interesse senza purtroppo alcun riscontro. Alle ricerche ha fattivamente collaborato la Protezione Civile di Vallo della Lucania con alcuni operatori. Le operazioni proseguono anche oggi, condotte dai vigili del fuoco. Il giovane, secondo la descrizione fornita, è alto 180 centimetri, ha corporatura robusta, capelli corti castani, barba con pizzetto, occhi castani. Non ha tatuaggi, cicatrici o piercing. Al momento della scomparsa indossava un jeans blu con un maglione felpato di colore blu scuro e scarpe da ginnastica. Della scomparsa del 34enne si stanno occupando i carabinieri di Ascea Marina, ai quali ci si può rivolgere nel caso si dovessero avere delle informazioni.