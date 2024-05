video suggerito

Ikea assume ad Afragola, contratti a tempo determinato, sconti per acquisti e mensa ai dipendenti Ikea Napoli assume nello store di Afragola: contratti a tempo determinato e part-time di 6 mesi. Anche solo per il weekend. Tutti i requisiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Ikea assume nello store di Afragola, in provincia di Napoli: contratti a tempo determinato, sconti ai dipendenti per gli acquisti e servizio mensa. Sono due le formule che il colosso svedese del retail ha previsto per le assunzioni per il punto vendita dell'area nord del capoluogo partenopeo: un'offerta di lavoro a tempo determinato part time della durata iniziale di 6 mesi ed una seconda offerta, sempre a tempo determinato part time, ma solo per il week end, sempre di durata semestrale. L'avviso è stato pubblicato il 24 aprile scorso. Le nuove risorse, quindi, potrebbero essere utilizzate per rispondere anche all'aumento dei flussi dei clienti durante il periodo estivo.

Quali sono i settori delle offerte di lavoro Ikea

Ma quali sono i settori interessati per i quali Ikea è alla ricerca di nuovo personale? "IKEA Napoli Afragola – come recita l'avviso – sta cercando persone dinamiche e appassionate per unirsi alle nostre squadre nei reparti vendita, logistica, ristorazione e servizio clienti":

Area Logistica (smistamento merce e preparazione ordini)

Area Sales (Progettazione di ambienti e vendita)

Area Food (Bar, Ristorante, Bistro, Bottega Svedese)

Area Servizio Clienti/Casse (payment e servizi post-vendita)

I requisiti per lavorare in Ikea

Cosa serve per lavorare in Ikea? L'azienda ha descritto anche l'identikit per i suoi dipendenti. Basta essere "appassionato del mondo retail e ti piace soddisfare le esigenze dei nostri clienti nei reparti vendita o customer care; interessato al mondo della logistica, hai l’energia e dedizione per supportare i nostri flussi di vendita; interessato al mondo food, senti amore per il cibo e l'ospitalità nel settore ristorazione".

Tra i vantaggi per i dipendenti che saranno assunti con contratto a tempo determinato part-time anche:

Sconto dipendenti del 15% sull'acquisto di prodotti IKEA;

Servizio mensa con una vasta scelta di prodotti (molti dei quali sono biologici) potendo consumare un pasto spendendo poco più di 1€;

Portale di sconti e convenzioni aziendali dove troverai una gamma di prodotti e servizi per viaggi, tempo libero, tecnologia e molto altro;