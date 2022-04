Identificato e denunciato l’uomo che ha rubato una palina dell’autobus a Napoli Si tratta di un 38enne, residente non molto distante dal luogo del furto, che è stato rintracciato e denunciato dai vigili urbani partenopei.

A cura di Valerio Papadia

È stato identificato, rintracciato e denunciato l'uomo che, ieri, a Napoli, ha rubato una palina dell'autobus, caricandola sul tettuccio della sua automobile. Il furto, avvenuto in via Emilio Scaglione, tra Chiaiano e Marianella, periferia Nord di Napoli, è stato ripreso da alcuni cittadini e pubblicato sul web, divenendo in poco tempo virale: proprio le immagini hanno consentito ai vigili urbani partenopei di identificare l'uomo e di sanzionarlo. Così, al termine delle indagini, gli agenti del Reparto Investigativo della Polizia Locale di Napoli hanno rintracciato l'uomo, che abita non molto distante dal luogo del furto: si tratta di un 38enne – C.E. le sue iniziali – che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto e danneggiamento ai danni dell'installazione dell'azienda comunale del trasporto pubblico Anm; secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe rubato la palina con la finalità di rivendere poi il metallo di cui è composta.

L'uomo aveva già commesso furti simili

Le indagini dei vigili urbani hanno rivelato anche che l'autoveicolo utilizzato dall'uomo per effettuare il furto – ripreso anche nel video diffuso sul web – era sprovvisto dell'assicurazione, pertanto è stato sottoposto a sequestro. Inoltre, il 38enne è risultato essere recidivo, in quanto già in due precedenti occasioni si è reso responsabile di furti analoghi: nella prima occasione aveva rubato metalli da un'isola ecologica nel quartiere dei Colli Aminei; nella seconda occasione, invece, era stato sorpreso mentre tentava di portare via, ancora a una fermata del bus, la tabella metallica sulla quale sono esposti gli orari dei mezzi.