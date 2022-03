Identificati 55 automobilisti dopo il furto di benzina e gasolio in un distributore guasto di Eboli Già identificati dalle forze dell’ordine 55 automobilisti protagonisti del furto di benzina e gasolio da un distributore guasto di Eboli, nel Salernitano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono già 55 gli automobilisti identificati dalle forze dell'ordine, tutti responsabili del furto di benzina e gasolio da una pompa di benzina guasta ad Eboli, in provincia di Salerno. La vicenda accadde la scorsa settimana, ma ancora oggi tiene banco: il danno economico per il titolare del distributore fu enorme, e quantificato in oltre 20mila euro. Tra gli identificati c'è anche chi si è poi recato nelle ore successive a "saldare" il dovuto: chi rischia, invece, è chi si è dileguato convinto di riuscire a farla franca, seppur ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'impianto.

Il guasto e il carburante "gratuito"

La vicenda è ormai nota ai più: il distributore di carburante, a causa di un malfunzionamento, non accettava banconote ma in compenso erogava comunque benzina e gasolio gratuitamente. Il risultato è stato che in breve tempo, grazie al passaparola, arrivassero automobilisti per fare il pieno ed altri perfino a piedi con taniche da riempire. Il tutto però non è sfuggito alle telecamere di videosorveglianza dell'impianto, che hanno immortalato tutti i presenti. Le immagine sono state acquisite dalle forze dell'ordine il giorno dopo, quando il titolare dell'impianto si è reso conto del carburante mancante e del mancato incasso a esso relativo.

Le indagini

Partite le indagini, nelle scorse ore si è arrivati già a 55 identificati, incrociando targhe e volti, molti dei quali della zona. Ma in diversi casi si tratterebbe di persone che, nelle ore successive, avevano già saldato quanto dovuto. Diversa sorte invece attende chi si è dato alla macchia: in questo caso, infatti, il reato ipotizzato sarebbe quello di furto. Il benzinaio, tra l'altro, come ricostruito da Fanpage.it aveva aperto il distributore da poche settimane, e l'enorme "buco" economico lasciato dalla vicenda ha messo così a rischio la sua stessa attività.