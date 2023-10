I vigili gli chiedono di spostare l’auto, lui li aggredisce: era senza patente, assicurazione e revisione A Pozzuoli, 22enne lascia l’auto in divieto di sosta, poi aggredisce i vigili che gli chiedono di spostarla: non aveva patente, né assicurazione, né revisione.

Ha insultato ed aggredito alcuni agenti della Polizia Municipale, "colpevoli" di avergli chiesto di spostare l'automobile, parcheggiata in divieto di sosta. Alla fine, bloccato grazie anche all'aiuto di altre pattuglie, è stato portato al comando della municipale e denunciato per svariati reati, mentre l'automobile si è scoperto essere senza assicurazione né revisione, così come il giovane stesso non aveva mai conseguito la patente di guida. Protagonista della vicenda un 22enne, già pregiudicato per truffa, fermato sul corso Terracciano di Pozzuoli, nella provincia flegrea di Napoli.

L'uomo aveva parcheggiato la propria automobile in sosta vietata e gli agenti della municipale presenti sul posto lo avevano così invitato a spostarla. Ma tanto è bastato affinché il giovane andasse in escandescenze, prima inveendo e poi aggredendo i due agenti della Municipale. Per riportarlo alla calma sono dovute arrivare altre pattuglie: una volta fermato, il 22enne ha provato a fornire anche generalità false e dunque alla fine è stato portato al Comando della Municipale di Pozzuoli, dove gli agenti sono riusciti a risalire alla sua vera identità e scoprire così che si trattava di un 22enne già pregiudicato per truffa. Denunciato per oltraggio e false dichiarazioni, il 22enne stato anche multato per guida reiterata senza aver mai conseguito la patente, con automobile che è risultata anche priva di assicurazione e della revisione periodica.