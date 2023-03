I tifosi dell’Eintracht arrivati a Napoli scortati dalla Polizia urlano cori per la squadra tedesca Si tratta di accompagnatori accreditati della squadra di Francoforte. Lo Stadio Maradona domani blindato con 100 agenti di Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

I tifosi dell'Eintracht Francoforte sono arrivati alla Stazione Centrale di Napoli urlando cori inneggianti alla loro squadra. I tifosi erano scortati dalle forze dell'ordine in assetto anti-sommossa. Ma, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti della Questura di Napoli, si tratterebbe di accompagnatori dei giocatori tedeschi – parenti, amici e conoscenti – accreditati, non frange di ultras.

Non sarebbe stato violato, dunque, secondo la Questura, il divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Napoli. I tifosi sono arrivati a Napoli da Salerno – dove erano arrivati nel pomeriggio – per assistere domani alla partita di Champions League con il Napoli. I tifosi, una volta scesi dal treno, hanno comunque gridato il nome della loro squadra più volte.

L'attenzione delle forze dell'ordine per evitare possibili disordini e scontri, come avvenuto in occasione della partita di andata in Germania, è altissima. In città, infatti, in queste ore, c'è un imponente dispositivo di sicurezza, con poliziotti in assetto anti-sommossa e camionette da piazza Garibaldi, alla zona dei terminal bus.

Il piano di sicurezza della Questura

Ma, al momento, alla Questura di Napoli non risulta che ci siano arrivi di frange violente della tifoseria tedesca. Né c'è un particolare allarme di questo tipo, anche se la situazione resta costantemente monitorata. La Prefettura di Napoli, nelle scorse ore, ha vietato la vendita dei biglietti per gli ospiti ai tifosi della squadra tedesca residenti a Francoforte, per motivi di ordine pubblico.

I tifosi tedeschi arrivati da Salerno sarebbero circa 300. I sostenitori tedeschi sarebbero in possesso di regolare biglietto del treno e di prenotazione in alberghi della città di Napoli. Durante la loro permanenza nella stazione di Salerno non si sarebbero registrati problemi. La questura di Salerno ha vigilato sulla situazione, restando in comunicazione con quella di Napoli.

Stadio blindato con 100 vigili urbani

Lo Stadio Diego Armando Maradona, domani, sarà presidiato dalle forze dell'ordine. La Polizia Locale di Napoli, guidata dal Comandante Ciro Esposito, metterà sul campo 100 agenti per blindare lo stadio, ai quali si aggiungeranno altre decine di unità della Polizia di Stato e dei Carabinieri.