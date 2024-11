video suggerito

I punti ancora oscuri dell'omicidio Vassallo: non si sa ancora chi sparò al sindaco. Il gip: "Clima omertoso" A distanza di 14 anni, e dopo 4 arresti, non si chiudono le indagini sulla morte del "sindaco pescatore": gli inquirenti non hanno individuato gli esecutori materiali.

A cura di Nico Falco

Angelo Vassallo

Ricostruiti (anche se non completamente) gli scenari, i retroscena e il contesto, ma nelle indagini sulla morte di Angelo Vassallo, il "sindaco pescatore", resta ancora un grande interrogativo: non sono stati individuati gli autori materiali dell'omicidio, ovvero chi materialmente fece fuoco nella serata del 5 settembre 2010. È un aspetto su cui il gip che ha firmato l'ordinanza si è soffermato più volte, lasciando intendere che l'inchiesta non si chiude con l'arresto dei quattro indagati.

Il colonnello Cagnazzo tra i quattro arrestati

Gli arresti sono scattati ieri mattina, 7 novembre. Destinatari dell'ordinanza della Procura di Salerno, emessa a seguito delle indagini dei carabinieri del Ros di Roma, sono il colonnello Fabio Cagnazzo, l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi (già condannato a 15 anni per droga), l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Romolo Ridosso, collaboratore di giustizia e figlio del boss del clan omonimo attivo a Scafati (Salerno).

L'accusa contestata a Cagnazzo è di omicidio volontario in concorso aggravato per avere agevolato un clan e per coprire un altro reato; il riferimento è a un traffico di droga, nel quale i due carabinieri sarebbero stati coinvolti, e che il sindaco Vassallo aveva scoperto e che voleva denunciare. Secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Eugenio D'Atri, Cagnazzo avrebbe organizzato l'omicidio e avrebbe coinvolto Cioffi; ancora, l'ufficiale avrebbe assicurato agli altri la copertura, depistando le indagini.

Mancano gli esecutori materiali dell'assassinio

Nelle oltre 400 pagine dell'ordinanza il gip scrive che sono stati ricostruiti in modo "coerente e dettagliato" movente e organizzazione del delitto, oltre ai successivi depistaggi, ma che gli esecutori materiali non sono ancora stati "chiaramente individuati".

L'attività investigativa, aggiunge il giudice, "non ha ancora raggiunto una completa e compiuta ricostruzione degli scenari che conducevano all'esecuzione del sindaco Vassallo". E sottolinea che questa parte delle indagini si è rivelata molto complicata per il "clima di particolare omertà, reticenza e quasi diffidenza" che si respirava a Pollica, la cittadina del Salernitano di cui Vassallo era stato sindaco già per tre mandati consecutivi, dal 1995 al 2010 che lo aveva rieletto per il quarto nel marzo 2010.